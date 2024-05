Caivano Sgarbi | Mio il primo ‘str ’ in tv Meloni? Usa linguaggio contemporaneo

Meloni e De Luca, Sgarbi: "Mio il primo 'str..' in tv" - Meloni e De Luca, sgarbi: "Mio il primo 'str..' in tv" - Giorgia Meloni con il governatore Vincenzo De Luca "ha usato il linguaggio della contemporaneità e della verità che testimonia ironia, divertimento e creatività". Lo dice all'Adnkronos Vittorio sgarbi ... adnkronos

Striscia la notizia, il fuorionda di Andrea Scanzi è da censura: così insulta Donzelli - Striscia la notizia, il fuorionda di Andrea Scanzi è da censura: così insulta Donzelli - Per adesso resta un mistero. Giova ricordare che Scanzi ha più volte accusato Vittorio sgarbi per il suo linguaggio "insultante". Striscia la Notizia svelerà prossimamente la misteriosa parola ... iltempo

La “Milanesiana” e gli altri eventi da non perdere - La “Milanesiana” e gli altri eventi da non perdere - Oltre agli appuntamenti della "Milanesiana", tanti eventi da segnare in agenda, tra mostre, teatro, festival e altro ... iodonna