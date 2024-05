Caivano resta senza palazzetto sportivo. La Phoenix Volley: “Costretti a giocare nelle palestre scolastiche” - caivano resta senza palazzetto sportivo. La phoenix Volley: “Costretti a giocare nelle palestre scolastiche” - Un palazzetto per giocare a pallavolo, per non vanificare i sacrifici di tante ragazze di caivano e di paesi limitrofi che stanno lottando per salire nella Serie B di volley. Questa la richiesta ... fanpage

CAIVANO. Il Teatro “Caivano Arte” sarà sostituito da un auditorium di 500 posti. I caivanesi bocciano la visione di Ciciliano - caivano. Il Teatro “caivano Arte” sarà sostituito da un auditorium di 500 posti. I caivanesi bocciano la visione di Ciciliano - caivano – Ciciliano finora tutto bene ma non benissimo. La riqualificazione di caivano procede spedita, le aree degradate e abbandonate, grazie al ruolo di Commissario Straordinario, alla deroga al Co ... minformo

CAIVANO. Si avvicina la Serie B2 per la Phoenix Volley femminile - caivano. Si avvicina la Serie B2 per la phoenix Volley femminile - caivano – Per la serie: caivano è soprattutto terra di eccellenze. Continua l’ottima annata della phoenix Volley caivano. Dopo la mirabolante promozione in serie D raggiunta dalla divisione maschile, ... minformo