Caivano Don Patriciello | oggi i delinquenti sono dispiaciuti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024)(Na), 28 mag. (askanews) – “celebriamo la Pasqua ma siamo passati attraverso il venerdì santo. Non avrei scommesso un euro, ma il governo è arrivato. Iovedo e ancora faccio fatica a crederlo. Tutti devono fare un passo in più, via i don Abbondio dalle chiese, dalla magistratura, via dal giornalismo e dalla politica. Se il chicco di grano non muore la spiga non nasce, se il chicco di grano siamo stati noi Dio sia benedetto”. Lo ha detto don Maurizio, alla cerimonia di inaugurazione del centro sportivo di. “La gente diè come quella di tutto il mondo: le persone perbenecontente, i”, ha detto ancora a margine della cerimonia. L'articolo proviene da Ildenaro.