Caivano | Bonelli ‘Meloni come ragazzina arrabbiata’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – ?Giorgia Meloni oggi asi è comportataunaad una festa di compleanno, che si arrabbia con l’ex compagno di classe. Cioè l?ha messa,si dice a Roma, in caciara. Ma io non capisco perché la presidente Meloni non possa avere una postura istituzionale. Non ce la fa, proprio. Ma se è cosí, cominciasse a pensare a fare altro nella vita. Il punto é che invece vuole costruire una svolta presidenzialista autoritaria nel nostro Paese. E la vuole costruire tutta a sua immagine e somiglianza: se è questo il risultato, e l?Italia deve diventare questa roba qui, che Dio ce ne scampi. Il problema è che questo è un modello che aspira a esportare anche in Europa. Ma per fortuna tra poco le elezioni europee diranno dire con chiarezza che questo modello non lo vogliamo.