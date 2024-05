Caffè la Crepa la padanità da godere

(Di martedì 28 maggio 2024) La trattoria di Isola Dovarese (Cremona) è una delle migliori della Lombardia, grazie a un’atmosfera dal fascino immutato e al lavoro dei fratelli Malinverno, che propongono una cucina di territorio sospesa tra le verdure locali, il pesce d’acqua dolce, gli animali da cortile e le carni rosse degli allevamenti locali. E che buono il gelato fatto in casa.

La guerra in Europa non è più un pensiero così estraneo - Il racconto della rana che viene scaldata a poco a poco fino a che, senza che se ne accorga, crepa ... Il sabato stavo mangiando in un piccolo caffè quando la Residenza del generale aveva subito un ... rivistastudio

La guerra in Europa non è più un pensiero così estraneo - Il racconto della rana che viene scaldata a poco a poco fino a che, senza che se ne accorga, crepa ... Il sabato stavo mangiando in un piccolo caffè quando la Residenza del generale aveva subito un ... rivistastudio