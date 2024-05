(Di martedì 28 maggio 2024) Presentata la prima ricerca sul futuro dei pagamenti B2B in Italia. Il nel futuro dei pagamenti digitali B2B per il 98% delle imprese italiane Opyn, piattaforma digitale leader in Italia e in Europa nel Lending-as-a-Service ha presentato oggi in anteprima, in occasione della diciannovesima edizione del NETCOMM Forum, i primi dati relativi all’Italia risultanti da una ricerca condotta su scala europea con Ipsos sul (BNPL) in ambito B2B. Si tratta della prima ricerca dedicata alle dinamiche di adozione e gradimento delle soluzioni in ambito B2B in Europa, di cui OPYN ha anticipato i dati relativi all’Italia. Secondo le prime evidenze, il 98% delle imprese italiane considera il nel futuro dei pagamenti digitali e il 65% è già orientato a valutare l’adozione di soluzioni rese possibili dal digitale per il pagamento dilazionato.

Digital B2B E - Commerce: cresce interesse per piattaforme - pagamenti - "Allianz Trade Pay, la nostra soluzione di B2B Buy Now Pay Later, è progettata proprio per ...diverse le aziende che si stanno avvicinando alle tecnologie più recenti e intendono dotarsi in futuro di ... bitmat

Un ritorno agli anni '90 con Irvine Welsh e gli Stereocalypse - It was later adapted into a film in 1996 by Danny Boyle, marking an era. Particularly relevant in ...were all protagonists of an evening at the console to present the new song at the Tempio Del Futuro ... parkettchannel