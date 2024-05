Buongiorno Milan si COMPLICA LA TRATTATIVA per il difensore del Torino Ecco le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 28 maggio 2024), sila corsa per ildel! Le NOVITA’ sull’interesse di Napoli ed Inter in ottica calciomercato Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, aumenta la concorrenza per Alessandro, obiettivo del calciomercato. Ildelpiace già all’Inter e nelleore si sarebbe inserito con inistenza anche il Napoli. .