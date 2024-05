Buon compleanno Francesco Specchia Elenoire Casalegno…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2024)Casalegno, Silvana de Mari, Paola Ronchi, Kylie Minogue, Cesare Ruperto, Rudolph Giuliani, Daniela Gasparini, Giuseppe Sala, Laura Bianconi, Laura Marinoni, Andrea Marcucci, Alessandro Melchiorri, Chiara Mastroianni, Roberto Goretti, Mattia Rosso, Davide Carcuro, Karima, Federica Jasmeen Giura, Antonio Rozzi… Oggi 28 maggio compiono gli anni: Paola Ronchi, dirigente d’azienda; Cesare Ruperto, giurista, ex presidente corte costituzionale; Mario Antozzi, ex calciatore;Monterisi, cardinale, arcivescovo; Bepi de Marzi, compositore, direttore di coro, organista; Gianfranco Sardagna, ex cestista; Bruno Ferrari, politico; Emilia Sarogni, scrittrice, saggista; Giovanni de Min, ex calciatore; Gaetano Veneto, politico, accademico, avvocato; Maria Carazzi, politica; Renato di Lorenzo, ingegnere, scrittore, giornalista.