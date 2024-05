Bundesliga senza Fortuna gelata la festa di Dusseldorf

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Una rimonta epica che tiene il Bochum in Budesliga e fa sfumare il sogno delDuesseldorf di tornarvi dopo quattro anni di purgatorio. Sembrava tutto apparecchiato per la squadra renana, arrivata terza in seconda divisione dietro a St. Pauli e Holstein Kiel: era imbattuta da febbraio, all'andata aveva vinto 3-0 in casa del Bochum (arrivato allo spareggio da terz'ultimo nella serie maggiore) e all'Esprit Arena 50mila tifosi erano pronti a far, con un gigantesco striscione "vince". Invece i biancoblu di Heiko Butscher hanno ribaltato il risultato nei 90 minuti, con la doppietta di Hofmann (autore di un autogol all'andata) al 18mo e al 66mo e la rete del centrocampista austriaco Kevin Stoeger su rigore al 70mo. Quest'ultimo, un ex avendo giocato due stagioni a Duesseldorf, è stato il protagonista assoluto con due assist e la trasformazione del penalty che si era procurato.