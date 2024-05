Buchmesse | Pd ‘direttore Boos conferma imbarazzo per censura a Saviano’

La Buchmesse di Francoforte 2024: l’Italia, Paese invitato d’Onore esclude Saviano - La buchmesse di Francoforte 2024: l’Italia, Paese invitato d’Onore esclude Saviano - Roberto Saviano escluso dal programma ufficiale italiano alla buchmesse 2024 di Francoforte, uno degli appuntamenti più importanti del panorama editoriale ... romait

Saviano escluso dalla Buchmesse di Francoforte: “Voce a chi finora non l'ha avuta” - Saviano escluso dalla buchmesse di Francoforte: “Voce a chi finora non l'ha avuta” - Roma, 28 mag – Roberto Saviano non sarà tra i quasi cento autori che rappresenteranno l’Italia alla Fiera del libro di Francoforte. Un’assenza che già la sinistra racconta come un caso di censura. Sav ... informazione

La dimenticabilissima polemica per l'assenza di Saviano alla Fiera del libro di Francoforte - La dimenticabilissima polemica per l'assenza di Saviano alla Fiera del libro di Francoforte - Roma, 28 mag – Roberto Saviano non sarà tra i quasi cento autori che rappresenteranno l’Italia alla Fiera del libro di Francoforte. Un’assenza che già la sinistra racconta come un caso di censura. Sav ... informazione