Buchmesse Mazza | Italia Ospite d’Onore a Francoforte tra libertà e pluralità

(Di martedì 28 maggio 2024)sul Meno, 28 mag. – (Adnkronos) – Dopo 36 anni l’torna Paesedella Frankfurter, il più grande evento di riferimento per il mondo dell’editoria, in grado di attirare 300.000 visitatori, che quest’anno si terrà dal 16 al 20 ottobre. Alla Fiera del Libro diil nostro Paese sarà presente “all’insegna dellae della, che non sempre è stata la stella polare nelle manifestazioni culturali”, e “si rivolgerà agli editori e ai lettori di tutto il mondo”. Lo ha detto Mauro, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’quale Paesealla Fiera del Libro di, questa mattina presso la Literaturhaus Frankfurt dinel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale della presenzana.