Brixia Meeting Bertolotti Vigevano altri salti vincenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Arriva una grande soddisfazione per l’Atletica: Francesca, classe 2008, si è aggiudicata il 40°Internazionale, una delle vetrine più importante per l’atletica giovanile, che si è svolto a Bressanone (Bolzano) per il salto in lungo.ha ottenuto la misura di 5,86 metri, solo 4 centimetri in meno del minimo per la partecipazione ai Campionati Europei Under 18. Per la saltatrice in lungo allenata da Paolo Destro, il risultato è doppiamente soddisfacente: in primo luogo perché Francesca è al primo anno nella categoria e poi perché ha vinto con una straordinaria progressione ditutti oltre i 5,80 metri. Ilè riservato alle rappresentative regionali e straniere ed è considerata una delle competizioni di maggior rilievo nell’ambito dell’attività giovanile.