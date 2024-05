Brescia romanzo di una città più forte delle tragedie

(Di martedì 28 maggio 2024) A, in Piazza della Loggia, sopra l’edificio eponimo grando et bello con grandissimi pillastroni et belissime collone, come lo descrisse Giovanni di San Foca nel 1536, campeggia un motto: “Fidelis Brixia fidei et iusticiae consecravit“. Letteralmente:fedele consacrò il Palazzo della Loggia alla Fede e alla Giustizia. In una parola, alla comunità. Che a InsideOver. .

I 10 libri per ragazzi (dai 13 anni in su) da leggere quest'estate - I 10 libri per ragazzi (dai 13 anni in su) da leggere quest'estate - Categorizzare un romanzo sulla base dell’età dei suoi potenziali lettori è rischioso e spesso inutile. Però è vero che alcune storie si prestano a essere sentite più vicine da chi è nel mezzo del ... corriere

Bridgerton 3: Le principali differenze tra il romanzo e la Serie TV - Bridgerton 3: Le principali differenze tra il romanzo e la Serie TV - Tra un romanzo e la sua Serie TV c'è sempre qualche differenza e la terza stagione di Bridgerton non fa eccezione. Tratta da Un uomo da conquistare di Julia Quinn, la storia del più recente ciclo di ... comingsoon

“L’amore non lo vede nessuno” Giovanni Grasso lunedì Fondazione Ds Brescia - “L’amore non lo vede nessuno” Giovanni Grasso lunedì Fondazione Ds brescia - "L’amore non lo vede nessuno" è un romanzo inaspettato e potente, un’indagine spietata sul senso autentico dell’esistenza, che ci costringe davanti allo specchio, occhi negli occhi con la parte più os ... quibrescia