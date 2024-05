Bradisismo | nuovo incontro del Comitato Pozzuoli Sicura

(Di martedì 28 maggio 2024) Ricevo e pubblico il comunicato stampa del: Prendiamo atto che l’Amministrazione puteolana, cogliendo il profondo dissenso di opposizioni e associazioni, ha trasformato il Consiglio Comunale sul, quello precedentemente convocato come Consiglio Comunale sul Puc. Consideriamo un passo avanti sia il fatto che l’odg conclusivo del Consiglio Comunale accolga in larga misura Il Blog di Giò. .

Sfollati negli alberghi. E Pozzuoli teme il ritorno alla città fantasma - Sfollati negli alberghi. E Pozzuoli teme il ritorno alla città fantasma - Nessuna intenzione - per replicare al ministro Musumeci - di delocalizzare. Nel servizio le interviste a Ferdinando Testa, albergatore, Nicola Perna, fondatore comitato “Pozzuoli Vive”, Giuseppe Bruno ... rainews

Campi Flegrei, vivere sull’orlo del terremoto - Campi Flegrei, vivere sull’orlo del terremoto - Tra esperienze personali, testimonianze locali e contesto storico, la vita quotidiana di chi vive oggi nella vasta area dei Campi Flegrei, tra la paura delle scosse e la resilienza di una comunità che ... vita

L’ Italia e i suoi bradisismi - L’ Italia e i suoi bradisismi - Non è una novità che il Paese sia minacciato in più di una zona da fenomeni tellurici. L’intensità e la frequenza degli stessi è di rilevanza tale da non consentire di dormire sonni tranquilli a molte ... ildenaro