Bradisismo al via il monitoraggio sulla salute degli edifici delle scuole a Quarto

(Di martedì 28 maggio 2024) Il progetto sulvede la collaborazione del Comune di, della società di servizi ingegneristici NetCom Group e dell’Università di Salerno. Rilevare lo stato die la più piccola oscillazione, anche in seguito alle scosse sismiche,che ospitano lenel Comune di. È il senso del progetto “Per un Comune 4.0-Nuove tecnologie per ilpredittivo”, presentato ieri a Casa Mehari, bene confiscato alla camorra e ora patrimonio del Comune di, che vede la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la società di servizi ingegneristici NetCom Group e l’Università di Salerno. È stato infatti stipulato un protocollo di intesa istituzionale tra il Comune di, NetCom e il dipartimento Centro ICT per i beni culturali dell’Università di Salerno per avviare questa sperimentazione sula costo zero.

