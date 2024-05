Bradisismo | al via il monitoraggio predittivo sulla salute degli edifici delle scuole a Quarto

(Di martedì 28 maggio 2024)– Rilevare lo stato die la più piccola oscillazione, anche in seguito alle scosse sismiche,che ospitano lenel Comune di. È il senso del progetto “Per un Comune 4.0-Nuove tecnologie per il”, presentato ieri a Casa Mehari, bene confiscato alla camorra e ora patrimonio del Comune di, che vede la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la società di servizi ingegneristici NetCom Group e l’Università di Salerno. È stato infatti stipulato un protocollo di intesa istituzionale tra il Comune di, NetCom e il dipartimento Centro ICT per i beni culturali dell’Università di Salerno per avviare questa sperimentazione a costo zero. Verrà effettuata in alcuni plessi scolastici di, scelti secondo un rigoroso principio di anno di fabbricazione, materiale usato e zona di localizzazione per monitorarne, con il know how scientifico dell’università e tecnologico del loro partner NetCom Group, gli impattioscillazioni sull’edificato pubblico.

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute ) - In Italia le persone con diabete sono circa 3,9 milioni, pari al 6,6% dell'intera popolazione. Un numero quasi raddoppiato negli ultimi vent'anni. I sistemi di monitoraggio del glucosio con sensori sono considerati oggi uno standard per le persone con diabete in ... ilgiornaleditalia

Un fuoribordo Suzuki DF140BG per il monitoraggio delle microplastiche - Un fuoribordo Suzuki DF140BG per il monitoraggio delle microplastiche - Innovazione ambientale in mare: Suzuki affianco alla Stazione Zoologica Anton Dohrn e l'Area Marina Protetta Porto Cesareo, con un fuoribordo Suzuki DF140BG dotato del sistema #lavalacqua (Suzuki Micr ... velaemotore

Salute, Giornata igiene mestruale: in Italia 61% dei giovani non fa prevenzione - salute, Giornata igiene mestruale: in Italia 61% dei giovani non fa prevenzione - fisici e nutrizionali legati alla cura della propria salute, sia durante il periodo mestruale che nei momenti precedenti. Per questo Lines ha deciso di lanciare nelle prossime settimane una App che, ... notizie.tiscali

Aviaria. Vaia: “Attualmente il rischio di circolazione in Italia risulta basso. Nessun allarme” - Aviaria. Vaia: “Attualmente il rischio di circolazione in Italia risulta basso. Nessun allarme” - “Non c’è allarme aviaria in Italia. L’attenzione del Ministero della salute e della comunità tecnico-scientifica resta alta per monitorare la diffusione a livello internazionale, aggiornare le ... quotidianosanita