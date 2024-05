Braccio incastrato in un macchinario | grave operaio

(Di martedì 28 maggio 2024) Pietrasanta, 26 maggio 2024 – Rischia di perdere ildestro untrentenne, il cui arto è rimastonegli ingranaggi di unpresente all'interno di un capannone di uno scatolificio a Monsummano Terme (Pistoia). È successo stamattina poco dopo le 6, quando l'uomo, un 39enne di Pietrasanta aveva da poco iniziato il suo turno di lavoro. I colleghi si sono subito accorti dell'incidente e hanno prestato i primi soccorsi all', cercando di fermare l'emorragia con un laccio emostatico. Il personale medico ha poi sedato il trentenne, trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.

Un operaio di 43 anni è rimasto grave mente ferito in un Incidente sul lavoro a San Zeno Naviglio (Brescia): secondo le prime ricostruzioni stava lavorando nei pressi di un nastro trasportatore quando, per cause ancora da chiarire, un braccio gli è rimasto schiacciato in una pressa .Continua a ... fanpage

Cerca di sistemare il nastro trasportatore che si era bloccato e rimane incastrato con il braccio sinistro nel macchinario. Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio alle 14,30 alla Franchini Lamiere, in via IV novembre. A quanto si è appreso un 43enne si è ritrovato impigliato ... ilgiorno

