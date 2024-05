Boxe | Gianluigi Malanga avanza agli ottavi al Preolimpico di Bangkok ancora vivo il sogno Parigi 2024

(Di martedì 28 maggio 2024)“Gigi”si qualifica per glidi finale deldiin corso di svolgimento a, Thailandia. L’azzurro, con un verdetto unanime dei giudici (5-0), ha superato il boliviano Josè Maria Nunez nei 63,5 kg. In sostanza, per l’Italia continua la speranza di avere almeno 9 pugili (in attesa del debutto di Melissa Gemini, potenzialmente colei che potrebbe far toccare quota 10 al nostro Paese) alle Olimpiadi di. Il prossimo avversario disarà uno tra il kazako Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr e il turco Mizan Akyol. Su di lui sono ormai riposte tutte le ultime speranze thailandesi dell’Italia in campo maschile, considerato che sono stati eliminati Federico Serra, Michele Baldassi e Salvatore Cavallaro.

