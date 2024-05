Botta e risposta Trevisani-Lautaro Martinez | Mondiale da portaborracce Ho portato altro…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Stavolta nessun audio e nessun riferimento diretto. Ma, dopo l’episodio (risolto col sorriso) tra Marcus Thuram e Sandro Sabatini, un altro giocatore dell’Inter risponde ad un giornalista. O almeno sembrerebbe farlo. L’attaccanteha pubblicato una storia Instagram in cui scrive, a margine della sua foto con la Coppa del Mondo vinta in Qatar con l’Argentina, la frase “Traversa, ti sei dimenticato: anche quella (la coppa ndr) del mondo ho”. La storia sembra essere rivolta al giornalista Mediaset Riccardo. Quest’ultimo, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, aveva parlato della valutazione sul mercato dell’argentino: “Quanto vale? Ma vale solo la stagione in cui ha fatto capocannoniere oppure anche il fatto che va ala fare il?”, le parole del giornalista che ha preso in considerazione il rendimento diin Qatar, dove l’interista non riuscì a trovare la via del gol e giocò da titolare solo le prime due gare (entrando ai supplementari nella storia finale).