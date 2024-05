Borsa | Milano prosegue positiva in luce Mps

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladi(+0,2%), in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mette in mostra Mps (+2%). Lo spread tra Btp e Bunda 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,83%. Andamento positivo per le banche con Bper (+1,3%), Intesa (+1,2%), con l'avvio del programma buyback, Banco Bpm (+0,9%) e Popolare Sondrio (+0,6%). Mostra i muscoli anche Iveco (+1,5%). Sale Tim (+0,8%), alle prese con le vicende della rete. In fondo al listino Prysmian (-1,2%). Deboli le utility e l'energia con Hera (-0,5%), A2a (-0,5%), Eni (-0,4%) e Tenaris (-0,3%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sale De Longhi (+1%), con gli obiettivi finanziari al 2026. .

La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Generali (-2,8%), dopo i risultati del primo trimestre dell'anno. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,79%.

Le Borse europee a metà giornata confermano la cautela con l'indice d'area, lo stoxx 600, che sale di un quarto di punto con il tech in evidenza sulla scorta dei conti boom di Nvidia. La lente dei listini è a pmi da cui è emersa la debolezza dei servizi e ai verbali della Fed preoccupata per

