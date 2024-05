Borsa | Milano chiude in leggero calo Ftse Mib -029%

(Di martedì 28 maggio 2024) Seduta in lieve ribasso per ladi: l'indiceMib ha concluso indello 0,29% a 34.659 punti. .

Le Borse europee gira no in calo a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali, mentre si attendono i dati dell'inflazione negli Stati Uniti e si valutano le dichiarazioni dei componenti della ... quotidiano

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street : la Borsa peggiore è quella di Parigi che scende dello 0,7%, con Londra in ribasso dello 0,6% e Milano negativa dello 0,5% nell'indice Ftse Mib. In calo dello 0,3% Francoforte, Amsterdam e Madrid. Gli operatori ... quotidiano

Benetton: c'e' il nome per il nuovo ad, sara' Claudio Sforza - Benetton: c'e' il nome per il nuovo ad, sara' Claudio Sforza - Nel suo cv Astaldi, Poste, Ilva, Telecom e Wind (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 28 mag - Sara' Claudio Sforza il nuovo amministratore delegato di Benetton Group. La nomina ufficiale - come ... borsaitaliana

Borsa Milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - borsa milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - milano (Reuters) - Si gira in negativo Piazza Affari sulla scia dell'andamento cedente di Wall Street, alla ripresa delle contrattazioni dopo il ponte del Memorial Day. it.investing