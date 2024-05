Borsa | l' Europa incerta tra banche centrali e inflazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Le Borse europee proseguono incerte tra le frasi degli esponenti della Bce sul taglio dei tassi e l'Usa in arrivo in settimana. Gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle, con la Bce pronta a tagliare i tassi e la Fed che potrebbe rinviare ogni decisione all'autunno. In questo contesto i rendimenti dei titoli di Stato sono poco mossi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0875 sul dollaro. Poco mosso l'indice d'area stoxx 600. In rialzo Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,1%) mentre sono in flessione Londra e Parigi (-0,1%). I principali listini del Vecchio sono appesantiti dalla farmaceutica (-0,3%). In rosso l'energia (-0,2%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale dell'1,6% a 78,9 dollari al barile e il Brent a 83,2 dollari (+0,2%).