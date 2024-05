Borsa | l' Europa gira in calo in vista Wall Street Milano -01%

Quando l'industria intercetta una tendenza, questa diventerà in breve tempo consuetudine. E così si passa dal gelato (o crema) della nonna, al gelato ipocalorico in barattolo, in questo caso quello di Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori di Grom poi ceduta a Unilever, e Charles Leclerc: si ... gamberorosso

Volge al termine la campagna elettorale per le prossime Europee . E proprio in queste ore è emerso un sondaggi o realizzato da Pagnoncelli e pubblicato dal Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani: si tratta di una delle ultime rilevazioni che sarà possibile pubblicare, prima ... thesocialpost

Borsa: l'Europa gira in calo in vista Wall Street, Milano -0,1% - Borsa: l'Europa gira in calo in vista Wall Street, Milano -0,1% - (ANSA) - MILANO, 28 MAG - Le Borse europee girano in calo a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. notizie.tiscali

Mestre, cala la cocaina, cresce l’eroina. Balzo della droga sintetica - Mestre, cala la cocaina, cresce l’eroina. Balzo della droga sintetica - I dati del ministero dell’Interno rispetto al contrasto del traffico di stupefacenti. Minori quantità sequestrate ma più denunce e misure cautelari più numerose ... nuovavenezia.gelocal

Tour elettorale di Forza Italia in vista delle Europee: tappa a Favara - Tour elettorale di Forza Italia in vista delle Europee: tappa a Favara - Prosegue il tour elettorale di Forza Italia agrigentina a sostegno della candidata alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo, già coordinatrice ... agrigentonotizie