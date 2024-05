Borsa | l' Europa conclude negativa Londra -07%

(Di martedì 28 maggio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero ribasso: lapeggiore è quella di Parigi che ha chiuso in calo dello 0,9%, condello 0,7%. In calo finale dello 0,4% Francoforte, Amsterdam e Madrid. .

Le Borse europee sono in terreno negativo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rally delle sedute precedenti. L'attenzione si concentra sulle tensioni geopolitiche , in particolare in Medio Oriente, e gli effetti sul prezzo delle materie prime. Si cercano spunti sul ... quotidiano

In scia ai mercati azionari asiatici che guardano anche alle manovre militari della Cina attorno a Taiwan, le Borse europee sono partite in calo, con Piazza Affari che nei primi scambi conferma l'avvio negativo e cede l'1% nell'indice Ftse Mib. Gli operatori avvertono anche dubbi sul programma di ... quotidiano

Borsa Milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - borsa Milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - MILANO (Reuters) - Si gira in negativo Piazza Affari sulla scia dell'andamento cedente di Wall Street, alla ripresa delle contrattazioni dopo il ponte del Memorial Day. it.investing

Benetton: da cda ok unanime a bilancio 2023, perdita netta di 230 mln - Benetton: da cda ok unanime a bilancio 2023, perdita netta di 230 mln - Il fatturato, secondo quanto riferito da fonti vicine al gruppo di abbigliamento, si attesta a 1,098 miliardi, a fronte di un ebit negativo per 113 milioni. Il risultato netto, come da indiscrezioni, ... borsaitaliana