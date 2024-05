Borsa | l' Europa conclude negativa Londra -07%

(Di martedì 28 maggio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero ribasso: lapeggiore è quella di Parigi che ha chiuso in calo dello 0,9%, condello 0,7%. In calo finale dello 0,4% Francoforte, Amsterdam e Madrid. .

La Borsa di Hong Kong chiude al ribasso per la seconda volta di fila sulle prese di beneficio alimentate dalla striscia di 10 sedute consecutive in territorio positivo: l'indice Hang Seng cede lo 0,90%, a 18.313,86 punti. Negativi anche i listini di Shanghai e di Shenzhen, i cui indici Composite ... quotidiano

Le Borse europee sono in terreno negativo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rally delle sedute precedenti. L'attenzione si concentra sulle tensioni geopolitiche , in particolare in Medio Oriente, e gli effetti sul prezzo delle materie prime. Si cercano spunti sul ... quotidiano

In scia ai mercati azionari asiatici che guardano anche alle manovre militari della Cina attorno a Taiwan, le Borse europee sono partite in calo, con Piazza Affari che nei primi scambi conferma l'avvio negativo e cede l'1% nell'indice Ftse Mib. Gli operatori avvertono anche dubbi sul programma di ... quotidiano

Borsa: l'Europa conclude negativa, Londra -0,7% - borsa: l'Europa conclude negativa, Londra -0,7% - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero ribasso: la borsa peggiore è quella di Parigi che ha chiuso in calo dello 0,9%, con Londra negativa dello 0,7%. In calo finale dello 0,4% ... ansa

Borsa Milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - borsa Milano gira in rosso dopo avvio negativo Wall Street - MILANO (Reuters) - Si gira in negativo Piazza Affari sulla scia dell'andamento cedente di Wall Street, alla ripresa delle contrattazioni dopo il ponte del Memorial Day. it.investing

Benetton: da cda ok unanime a bilancio 2023, perdita netta di 230 mln - Benetton: da cda ok unanime a bilancio 2023, perdita netta di 230 mln - Il fatturato, secondo quanto riferito da fonti vicine al gruppo di abbigliamento, si attesta a 1,098 miliardi, a fronte di un ebit negativo per 113 milioni. Il risultato netto, come da indiscrezioni, ... borsaitaliana