Borrell | Lecito per Kiev colpire la Russia Salvini non ci sta | È un bombarolo

(Di martedì 28 maggio 2024) Secondo il diritto di guerra,obiettivi militari in territorio russo con le armi fornite all'Ucraina è legittimo. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Difesa di Bruxelles. "Alcuni Stati membri hanno iniziato a decidere in merito" alla possibilità di lasciar usare le loro armi perobiettivi militari in territorio russo. "È un'altra cosa importante da discutere oggi", ha detto. "Secondo il diritto di guerra è perfettamente possibile. Non c'è contraddizione nel combattere contro chi mi attacca dal suo territorio da mesi", ha aggiunto. Presto è arrivato il commento del vicepremier Matteo. "Spero in un centrodestra compatto in Europa come lo è in Italia.

