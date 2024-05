Borghi-Casellati scintille al Senato E Scalfarotto chiede il ‘Var’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – “Si vergogni”. “No, si vergogni lei”.in aula altra il capogruppo Iv, Enrico, e il ministro per le Riforme, Elisabetta. L’innesco: la discussione sul premierato. Seduta sospesa. E ora c’è chiil Var. Per la cronaca: l’articolo 1 del Ddl ha avuto il via libera. A favore dell’articolo che sopprime l’istituto deiri a vita si sono registrati 94 voti a favore. Oggetto del contendere, la riforma costituzionale nella parte che cancella l’istituto deiri a vita. Lo scontro è nato sul termine “eliminazione” usato per la cancellazione dell’istituto deiri a vita. Cosa è successo alI fatti.stava criticando la ministraper il verbo “eliminare” associato airi a vita.

