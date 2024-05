Borghi avvisa | Lautaro Martinez chiede cifre in linea col mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024)e il suo rinnovo di contratto sono il tema principale in questi giorni bollenti per l’Inter. Ne parla anche Stefanosu Cronache di Spogliatoio in questo modo. RICHIESTE – Che il numero 10 chieda così tanto è anche lecito, le sue tre stagioni da più di 20 gol in campionato sono da top assoluto al mondo. Stefanoinfatticirca la situazione: «Due cose sono chiare:è un giocatore di rango massimo, è campione. I campioni nel calcio di oggi se sono capo-cannonieri vanno trattati conincon il loro valore di. Il toro fin qui ha dimostrato attaccamento viscerale all’Inter, non ha mai fatto polemiche, è capitano. Tanti anni fa si dava per scontato al Barcellona in Spagna, ma è rimasto fedele ad ogni mossa».