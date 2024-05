Bordoni Lega | Con la nuova legge si mette fine agli autovelox selvaggi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio 2024 – “Da oggi è pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dei Trasporti che regola il posizionamento degli. Un’altra promessa mantenuta dallae dal Ministro Salvini”: lo scrive in una nota il segretario dellaLazio, Davide, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale. “Con lasi, usati troppo spesso dai Comuni come una ‘tassa occulta‘ per fare cassa sulle spalle dei cittadini. Senza, peraltro, ottenere risultati concreti in termini di sicurezza stradale. Basti pensare che lo scorso anno a Roma un solo rilevatore di velocità ha notificato circa 100mila multe. Con il nuovo provvedimento gliverranno installati vicino a scuole, ospedali, tratti stradali pericolosi, per prevenire gli incidenti.