Bonus Industria 5 0 a un passo | quanto vale e cosa prevede

(Di martedì 28 maggio 2024) Il5.0 stenta a concretizzarsi, a tre mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri. Le agevolazioni previste dai decreti sono ancora in attesa dei provvedimenti attuativi. Di seguito spieghiamo tutto nel dettaglio.5.0 in ritardo Si attendono il decreto interministeriale e il regolamento tecnico. Ecco i due step mancanti per riuscire a sbloccare il5.0. La norma è contenuta nel decreto Pnrr quarter, approvato il 26 febbraio scorso e convertito in legge il 23 aprile scorso dal Parlamento. Le agevolazioni garantite alle imprese che mirano a innovare e, al tempo stesso, riducono sensibilmente i consumi energetici, si tramutano in incentivi molto ricchi. Il tutto sotto forma di credito d’imposta, che può raggiungere anche il 45% dell’investimento.