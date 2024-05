Bonaventura | Vincere per Firenze sarebbe bello Giochiamo da squadra forte

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 - E' uno dei più attesi. Un po' perché leader tecnico della Fiorentina in mezzo al campo, un po' perché il suo futuro - al momento - è un rebus totale. Quella contro l'Olympiacos potrebbe anche essere la penultima partita in maglia viola del centrocampista marchigiano, ma Jacksta pensando solo alla partita che potrebbe regalare una gioia enorme a tutta. "Non ho ancora fatto gol e spero di farlo, ma il risultato dellaè più importante. Ognuno di noi deve mettere da parte le cose personali per fare una grande partita". Cosa significherebbeun trofeo con la Fiorentina? "ancora più, perché l'ultima coppa qui è stata vinta oltre vent'anni fa e quindi a maggior ragione si sente la voglia dei tifosi, come l'anno scorso, di

