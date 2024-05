Bonaccini | Il Pd è unito supereremo il 20% Ma dobbiamo uscire dalle Ztl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 – “Non sono Otelma", scherza Stefano. "È difficile prevedere prima ciò che può succedere". Il governatore dell’Emilia-Romagna, presidente del Partito democratico e capolista dem alle Europee nella circoscrizione Nord-Est, tuttavia dice di sentire "un clima di crescita" intorno al Pd; quindi, senza far appunto previsioni da mago, non ha dubbi che il partito supererà il 20%. L’obiettivo, in ogni caso, è prendere il massimo possibile per giocarsi anche il ruolo di prima forza all’interno del gruppo dei Socialisti e democratici. E per ottenere questo risultato,ha deciso di battere il territorio della circoscrizione "con un’auto di quelle sostenibili ed ecologiche, per arrivare ovunque". Arrivare ovunque perché "l’astensionismo sta crescendo ed è molto preoccupante" e per non rischiare di "ridurci troppo nelle Ztl", suo vecchio cruccio: "Giusto mantenere i voti di chi vive nei centri storici, sta bene, è istruito.