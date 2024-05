Bologna nuove assunzioni nella sanità all’Ausl e al Sant’Orsola

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 -bolognese, proprio a ridosso delle ferie estive. E' il risultato dello sciopero del 23 maggio, che ha portarto a 42 nuovi posti di lavoro nell'Ausl e 104 al Sant'Orsola, mentre il Rizzoli ha confermato che sarà garantito il turnover come previsto da un accordo regionale. Una buona notizia per la Funzione pubblica della Cgil e per tutti i lavoratori: "La carenza di dotazioni organiche era una delle motivazioni che ci hanno spinto allo sciopero territoriale del 23 di maggio" indetto dalla sola sigla della Camera del lavoro, e ora "vedere una risposta immediata non può che rafforzare le motivazioni delle nostre azioni di lotta", affermano Marco Pasquini, segretario della Fp-Cgil, e Gaetano Alessi, responsabile del compartoper la Fp-Cgil di".

Il Comune di Salerno si prepara a vara re nuove assunzioni lavorative. Come riportato, infatti, in prima pagina dal quotidiano “La Città“, a Palazzo di Città si è ufficialmente sbloccato l’iter per le procedure di concorso, di selezione e di accesso all’impiego. Il prossimo passo dovrà essere la ... zon

Il restyling dello store JYSK di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio, porta con sé Nuove assunzioni . La catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti tra cui mobili per interni ed esterni, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, ha rinnovato il ... ilgiorno

Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario: Simone Mezzolani lavorava alla Fab di Gallo di Petriano. Lascia due bimbi - Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario: Simone Mezzolani lavorava alla Fab di Gallo di Petriano. Lascia due bimbi - Di qui l’appello del segretario regionale della Cisl Marco Ferracuti, che chiede «una strategia di medio e lungo periodo per fermare questo dramma che si consuma ogni giorno» e «maggiori controlli, ... corriereadriatico

Via libera Regione Puglia a circa 2.300 assunzioni in sanità - Via libera Regione Puglia a circa 2.300 assunzioni in sanità - Le aziende hanno fatto richiesta di circa 2.300 nuove assunzioni, per circa 127 milioni di euro su base annuale. Per il 2024 a disposizione ci sono circa 71 milioni di euro. Si procederà così ad ... trmtv

Bologna, nuove assunzioni nella sanità all’Ausl e al Sant’Orsola - Bologna, nuove assunzioni nella sanità all’Ausl e al Sant’Orsola - 42 posti di lavoro nell’azienda unità sanitaria locale, 104 al Policlinico. La vittoria del sindacato: “E’ il risultato dello sciopero del 23 maggio” ... ilrestodelcarlino