Bologna è la più sicura in bici

La 35ª giornata di Serie A si apre con un pareggio a reti bianche. Torino - Bologna termina con uno 0-0 che non accontenta nessuna delle due ma che, sicura mente, ha un peso diverso per l’una e per l’altra. Il Torino si ritrova a fare i conti con una traversa colpita e le ottime parate di Skorupski ... calcioweb.eu

Italia con 5 club in Champions, Roma in Europa League. Napoli senza Europa, il Toro tifa per la Viola - Italia con 5 club in Champions, Roma in Europa League. Napoli senza Europa, il Toro tifa per la Viola - La vittoria dell'Atalanta, sicura del quarto posto (ma può arrivare anche terza), toglie alla Serie A il sesto posto in Champions: giallorossi nella seconda coppa 2024-25. Se la Fiorentina alzerà la C ... gazzetta

L'Atalanta batte il Torino: la Roma giocherà l'Europa League - L'Atalanta batte il Torino: la Roma giocherà l'Europa League - La vittoria arrivata al Gewiss Stadium contro i granata ha concluso definitivamente le possibilità dei giallorossi di poter partecipare alla prossima Champions League ... ilromanista.eu

