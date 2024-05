Blitz in centro doppio arresto per droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Vedono i carabinieri e cercano di sbarazzarsi della cocaina: arrestati in pienoun 43enne e un 25enne. I carabinieri della compagnia di Jesi, in collaborazione con il personale della polizia locale, sabato hanno arrestato i due uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato condannato ieri e sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, ma entrambi sono stati rimessi in libertà. Nel primo pomeriggio, lungo via XX Settembre, i militari dell’aliquota radiomobile hanno notato due uomini appartarsi dietro uno delle auto parcheggiate. Non appena gli si sono avvicinati, uno di loro si è sbarazzato di un involucro che conteneva 0,77 grammi di cocaina. Così è scattata la perquisizione personale dei due: nelle tasche dei pantaloni indossati dal soggetto che deteneva la cocaina, un 43enne straniero, i militari hanno trovato oltre 300 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.