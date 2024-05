Biraghi sulla FINALE | Noi pensiamo sempre a quella dell’anno scrorso Ma la FIORENTINA…

(Di martedì 28 maggio 2024) Le parole di, terzino e capitano della Fiorentina, in vista delladi Conference League. I dettagli i conferenza stampaha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. «Ci pensi, sono avvenimenti talmente grandi che te li porti dietro tutta la vita. Ora è passato un solo anno .

Fiorentina Napoli , voti e pagelle dei quotidiani sportivi: ITALIANO ha due uomini non in forma per la Conference Il 2-2 tra Fiorentina e Napoli consente alla Viola di mantenere un vantaggio sul Napoli prezioso in ottica qualificazione europea. Ma a 10 giorni dalla FINALE di Conference League , ... calcionews24

"Non voglio ripassare l'estate che ho trascorso l'anno passato" FIRENZE - "Quante volte penso alla finale durante il giorno? Tante soprattutto perché l'anno scorso ce ne hanno portate via due, non voglio ripassare l'estate che ho trascorso l'anno passato perché è stata tosta, ripensi a quello che ... ilgiornaleditalia

Fiorentina-Olympiacos, dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League: orario e probabili formazioni - Fiorentina-Olympiacos, dove vedere in tv e streaming la finale di Conference League: orario e probabili formazioni - FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martínez Quarta, Milenkovic, biraghi; Mandragora, Bonaventura; González, Beltrán, Kouamé; Belotti. Sarà Artur Soares Dias a dirigere la finale di Conference ... msn

Italiano e Biraghi "Vogliamo dare una grande gioia a Firenze" - Italiano e biraghi "Vogliamo dare una grande gioia a Firenze" - 'Serve una grande partita per vincere la Conference', dice il tecnico alla vigilia della finale di Atene FIRENZE (ITALPRESS) - 'Quando sono ... sport.tiscali

Conference: Italiano, domani giochiamo anche per Joe Barone - Conference: Italiano, domani giochiamo anche per Joe Barone - (ANSA) - ATENE, 28 MAG - Quando il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato in albergo per parlare con la squadra in attesa della ... sport.tiscali