Bimba morta a dieci mesi due medici indagati La famiglia | Vogliamo la verità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Pisa, 28 maggio 2024 – Ci sono dueper la morte della bambina di 10avvenuta qualche giorno fa al Meyer. La piccola era stata ricoverata nella struttura fiorentina dopo continui malori che aveva accusato anche nei giorni precedenti il decesso. I reati ipotizzati dalla procura di Pisa sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. A renderlo noto è ladella piccola dopo aver ricevuto gli atti della procura pisana che ha incaricato due consulenti medico-legali per eseguire l'autopsia. Si punta a chiarire le cause del decesso avvenuto il 22 maggio scorso. Laha deciso di farsi assistere nel procedimento legale da Giesse, gruppo specializzato anche in casi di malasanità.