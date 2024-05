Biblofestival | gli appuntamenti della settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024)continua a stupire, meravigliare e far divertire grandi e piccini con una girandola di, tutti gratuiti, che si terranno con il sole o con la pioggia. Di seguito una breve descrizione deglidal giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno. Giovedì 30 maggiofa tappa al Palazzo Visconti di via Vittorio Emanuele II, 36 a Brignano Gera d’Adda per imparare a fare un razzo colorato da lanciare nello spazio con il laboratorio di Elena Pesenti, alle 20, e alle 21.30 per sorprendersi con lo spettacolo teatrale “Cenerentola in bianco e nero” di Proscenio Teatro. Uno spettacolo di attori in carne e ossa e pupazzi animati, ricco di situazioni divertenti. Anche il pubblico sarà chiamato a interagire per decidere il finale.