Biasin a sorpresa | Quando il Milan va bene sono contento Vi spiego …

Fabrizio Biasin, noto giornalista, nel suo consueto editoriale per TMW ha parlato anche di De Zerbi e del nuovo Allenatore del Milan

Milan, altri contatti con Stefano Castagna: la situazione Emerson Royal - milan, continua la ricerca del terzino destro. La dirigenza ha preso in mano la situazione e in questi ultimi giorni sono stati diversi i contatti per alcuni importanti profili.

Rennes, il nuovo direttore sportivo è un ex Milan - A poco meno di un anno dalla separazione dal milan, Frederic Massara riparte dalla Ligue 1. Sarà il nuovo direttore sportivo del Rennes.

Rinnovo Lautaro, Biasin: "Inter oltre le sue possibilità. Il giocatore dovrebbe…" - Fabrizio biasin ha ammesso senza giri di parole che l'Inter stia facendo il massimo per tenere Lautaro che, a sua volta, dovrebbe fare un passo verso i nerazzurri. Il prolungamento del contratto di La