(Adnkronos) – “Il precedente logo era presente dal 2008 e, anche se stava funzionando molto bene in tutta Europa e anche in alcuni luoghi al di fuori dei confini europei, la vita di un logo ha i suoi tempi e i suoi bisogni e c’era bisogno di un rinnovamento, di modernità e di essere più […] periodicodaily

“Il precedente logo era presente dal 2008 e, anche se stava funzionando molto bene in tutta Europa e anche in alcuni luoghi al di fuori dei confini europei, la vita di un logo ha i suoi tempi e i suoi bisogni e c’era bisogno di un rinnovamento, di modernità e di essere più in linea […] sbircialanotizia

(Adnkronos) – “Il precedente logo era presente dal 2008 e, anche se stava funzionando molto bene in tutta Europa e anche in alcuni luoghi al di fuori dei confini europei, la vita di un logo ha i suoi tempi e i suoi bisogni e c’era bisogno di un rinnovamento, di modernità e di essere più ... webmagazine24

Italbasket, svelate le nuove maglie. Petrucci: «Al pre olimpico sfavoriti, ma lo era anche l'Atalanta in Europa League» - Italbasket, svelate le nuove maglie. Petrucci: «Al pre olimpico sfavoriti, ma lo era anche l'Atalanta in Europa League» - Presentate a Fiumicino, nel quartiere generale di Ita Airways, le maglie delle nazionali maschili e femminili per la stagione 2024/25 realizzate da Macron. Una in versione azzurra, la ... ilmattino

Bettazzoli (Bonduelle): "Nuovo logo rappresenta centralità natura in nostre attività" - Bettazzoli (Bonduelle): "nuovo logo rappresenta centralità natura in nostre attività" - “Il nuovo logo di Bonduelle è il cuore pulsante della nostra attività. Il logo è il primo punto di contatto con i consumatori e il nuovo logo rappresenta la centralità della natura nella nostra ... adnkronos

FOTO | Nuovo logo per l’Archivio di Stato, il progetto portato avanti con Liceo Artistico “Montauti” - FOTO | nuovo logo per l’Archivio di Stato, il progetto portato avanti con Liceo Artistico “Montauti” - TERAMO – Nella mattinata odierna, presso l’Archivio di Stato di Teramo si è tenuto l’incontro conclusivo di un percorso progettuale portato avanti con il Liceo Artistico “Guido-Montauti”, ... ekuonews