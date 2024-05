Bergamo Audi tampona tir in panne | muore ragazza lecchese di 26 anni

(Di martedì 28 maggio 2024) Una donna di 26ha perso la vita martedì mattina alle 5 sull'Asse interurbano di, all'altezza di Treviolo, nello scontro con un mezzo pesante. L'incidente nei pressi dello svincolo per Dalmine, in direzione di: la vittima è Silvia Brembilla, residente in provincia di Lecco. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era fermo insulla SS 342 vicino in corrispondenza dello svincolo per Dalmine: l'autista 25enne aveva messo il triangolo d'emergenza. Tuttavia l’guidata dal padre 57enne dellahato il camion: laè stata trasferita d’urgenza al Papa GiovXXIII dima è morta. Leggere ferite per il padre, illeso il camionista. Sul posto, oltre al personale del 118 giunto con automedica e ambulanza, anche i vigili del fuoco, mentre la polizia stradale si è occupata dei rilievi.

