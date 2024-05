Benji & Fede tornano insieme | a 4 anni dall’addio la reunion live al Forum di Assago

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) A marzo la “lettera” sui social per chiedere di «riprovarci». E, ora, l’ufficialità. Benjamin Mascolo erico Rossi, in arte. Lo fanno sul palco dell’Unipoldi(Milano) il 16 novembre, dove ripercorreranno i successi che hanno caratterizzato il loro percorso musicale. Cinque album («20:05», «0+», «Siamo Solo Noise» e la versione limited edition e «Good vibes») e cinque numeri uno, 17 Dischi di Platino e 9 Oro, 1 milione di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri, di cui uno caso editoriale dell’anno, record di presenze negli store, e il loro ultimo singolo Dove; Quando, canzone dell’estate 2019 al n.