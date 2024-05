Benevento visita a sorpresa nel ritiro di Marcello Lippi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dalla semifinale playoff contro la Carrarese, è una graditaquella che ha ricevuto il. A farealla squadra giallorossa è stato, ex ct della Nazionale che ha portato in vetta al mondo nel 2006 in Germania.vive proprio a Viareggio, sede scelta dalla Strega per trascorrere i momenti che precedono la gara di questa sera allo stadio dei Marmi e ha ritenuto doveroso portare il suo saluto alla comitiva giallorossa. Il tecnico toscano si è intrattenuto a lungo con il presidente Vigorito, a testimonianza della grande stima che c’è nei suoi confronti da parte di uno degli allenatori che ha fatto la storia del calcio anche a livello di club. FotoCalcio L'articolo proviene da Anteprima24.