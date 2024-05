Benevento-Carrarese in tv | canale orario e streaming ritorno semifinale playoff Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle 21:00 di domenica 2 giugnoscenderanno in campo al ‘Vigorito’ in occasione del match didelle semifinali di. Il percorso verso la promozione prosegue e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per la finale. Nel turno precedente, prima delle final four, ilha avuto la meglio della Torres, mentre laè riuscita ad eliminare la Juventus Next Gen. Il regolamento prevede una modalità di gara diversa da quelle finora svolte. Nei match della fase nazionale, in caso di parità di punteggio, a qualificarsi era la miglior classificata nella classifica. Stavolta, in caso di parità di punteggio e di differenza reti al termine del doppio confronto, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore.