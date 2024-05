Benetton chiude il bilancio con 230 milioni di perdita Dopo le accuse di Luciano Benetton cambia l’ad | Sforza al posto di Renon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)dio pubblico dicon tanto di pesantialMassimoil consiglio di amministrazione diha approvato il progetto di2023 con unanetta da 230. I principali dati diregistrano un fatturato di 1 miliardo, un Ebit negativo per 113di euro –il “buco” a cui si riferiva il cofondatore dell’azienda e presidente uscente – e appunto un risultato netto di -230di euro, compresi 150di svalutazioni. Alla riunione erano presenti siasiail cda è stato confermato che Edizione, azionista di, supporterà il piano di riorganizzazione e rilancio diGroup stanziando 260di euro nei prossimi anni. La famiglia di Ponzano Veneto ha poi fatto sapere chesarà sostituito da Claudio, che ha guidato la divisione commerciale di Wind, è stato chief financial officer di Poste guidando inoltre la controllata Postel fino al 2011, è stato successivamente ceo di Gamenet e infine Procuratore per la gestione e liquidazione degli asset del patrimonio destinato di Astaldi.