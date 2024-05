Benetton buco di bilancio da 230 milioni | il nuovo Ad è Claudio Sforza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 28 maggio 2024) Il consiglio di amministrazione diha approvato il progetto di2023 che è contraddistinto da unanon trascurabile: un perdita netta di 230. È stato l’ultimo atto di Lucianonelle vesti di Presidente esecutivo, così come dell’intero consiglio – che terminerà il proprio mandato con l’assemblea fissata per il 18 giugno 2024 – e dell’Ad Massimo Renon. L’azienda riferisce che il board ha individuato inilAmministratore delegato, così come caldeggiato dall’azionista Edizione che supporterà il piano di riorganizzazione e rilancio del gruppostanziando 260di euro nei prossimi anni., ilAd diè ilAd didopo essere stato in passato a capo della divisione commerciale di Wind e chief financial officer di Poste.