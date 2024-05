Belgio i CONVOCATI per gli Europei | SORPRESA Courtois la SCELTA su De Ketelaere e Lukaku

(Di martedì 28 maggio 2024) Domenico Tedesco, commissario tecnico del, ha diramato le convocazioni per gliin programma in estate Ildi Domenico Tedesco ha diramato la liste deiper gliin programma in estate in Germania. Assente a, mentre ci sono De. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Koen Casteels, Matz Sels, Thomas Kaminski. Difensori: Timothy .

