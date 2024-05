Belgio i convocati per Euro 2024 | c’è De Ketelaere out Courtois

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Commissario Tecnico del, Domenico Tedesco ha diramato la lista deiper glipeiin Germania. Presenti Romelu Lukaku, attaccante della Roma in prestito dal Chelsea, e Charles De, trequartista dell’Atalanta che può riscattarlo dal Milan. Presente anche l’ex Bologna, Arthur Theate, ora al Rennes e l’ex Milan Aster Vranckx. Tra i portieri spicca l’esclusione (già preannunciata da mesi al diretto interessato) di Thibaut, falcidiato dagli infortuni in questa stagione col Real Madrid. I: Portieri: Koen Casteels, Matz Sels, Thomas Kaminski Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Wout Faes, Thomas Meunier, Arthur Theate, Jan Vertonghen, Axel Witsel Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Orel Mangala, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Vermeeren, Aster Vranckx Attaccanti: Johan Bakayoko, Yannick Carrasco, Charles De, Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Leandro Trossard SportFace.

