Becker non crede in Sinner | Viene da un infortunio non leggero e sulla terra fa fatica

(Di martedì 28 maggio 2024) L’avventura di Jannikal Roland Garros 2024 si è aperta con una buona vittoria al debutto in tre set contro l’americano Christopher Eubanks per 6-3 6-3 6-4, nonostante alcune comprensibili difficoltà di rodaggio dopo quasi un mese di stop per il problema all’anca che lo ha costretto a lasciare il Masters 1000 di Madrid e a saltare il Foro Italico a Roma. Boris, leggenda del tennis, ha parlato del numero 2 al mondo durante uno dei suoi interventi come analista di Eurosport: “Nel complesso labattuta per il momento non è la sua superficie migliore. Su campi in cemento, indoor ed erba sì, è una grande minaccia su quelle superfici. Sul rosso non ha ancora vinto un grande torneo. Deve dimostrare di poterlo fare. Guardiamo come è andata l’anno scorso al Roland Garros,ha perso al secondo turno contro Altmaier in cinque set e non sappiamo quanto sia in forma in questo momento.

