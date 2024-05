Bebe Vio verso Parigi 2024 | Nessuno è disabile mentre gareggia

(Di martedì 28 maggio 2024) Se qualcuno ha trasformato la crisi in opportunità questa è sicuramenteVio Grandis. Quattro volte a medaglia alle Paralimpiadi (2 ori nell’individuale di fioretto a Tokyo 2020 e a Rio 2016, un argento e un bronzo nella gara a squadre), quattro volte campionessa mondiale: 2023, 2019, 2017, 2015.Vio con WEmbrace Games a Roma: sport e beneficenza per abbattere le barriere X A questi traguardi è arrivata dopo che a undici anni le conseguenze di una meningite meningococcica l’hanno costretta all’amputazione di braccia e gambe.

